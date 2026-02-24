Un arbitro pesantemente condizionato dalle polemiche sulle simulazioni. E ci rimette Dodô

Le polemiche sulle simulazioni che si sono scatenate in particolare dopo il caso Bastoni, hanno indubbiamente condizionato la direzione di gara di Maurizio Mariani, che è stato l'arbitro di Fiorentina-Pisa.

Nella prima parte dell'incontro non ha fischiato praticamente niente ai viola, anche falli chiari.

Niente rigore, ma nemmeno simulazione

E soprattutto ha ammonito Dodo ad inizio secondo tempo. Un leggero contatto fra Bozhinov e il brasiliano c'è stato, in area di rigore del Pisa, dopo che lo stesso Dodo era riuscito ad andare via. Non c'era rigore, ma l'ammonizione per simulazione è eccessiva e, così ritorniamo al discorso iniziale, perché probabilmente è dettata da quanto accaduto nello scorso fine settimana. Ammonizione tra l'altro pesante perché sarà squalificato.

Gol regolare

Quanto al gol della Fiorentina, poco da dire. Sul tiro rimpallato di Ndour, Kean è tenuto in gioco da Bozhinov, quindi la sua rete è regolare e c'è voluto poco per accorgersene a tutti.