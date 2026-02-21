Rugani per togliersi subito la Benalouane-ite di dosso: prima chiamata in arrivo per il centrale, che ricorda vecchie strategie

La storia dei colpi di mercato infruttuosi è piena di casi particolari a Firenze, con una concentrazione speciale negli ultimi dieci anni ma a guidare il carro dei misteri di mercato c'è sicuramente Yohan Benalouane, preso sinistramente in condizioni simili a quanto fatto con Rugani a gennaio. In entrambi i casi c'era emergenza al centro della difesa e la Fiorentina si è rivolta a un giocatore già noto in Italia ma un po' in disparte al proprio club, complici le condizioni fisiche. Un colpo ‘alla Pradè’ a tutti gli effetti, se non fosse che il Ds romano è uscito di scena a novembre (ma c'era proprio lui nel 2016).

L'algerino ottenne il poco invidiabile record di calciatore con minor minutaggio in campo della storia degli acquisti viola: ben zero minuti (e zero convocazioni) in sei mesi. Non sarà il destino di Rugani che invece sembra davvero pronto per la prima chiamata di Vanoli e presto lo sarà anche per giocare da titolare. Una prima convocazione anche simbolica, per togliersi di dosso la Benalouane-ite e dare un'alternativa concreta alla Fiorentina. L'attesa ormai è agli sgoccioli.