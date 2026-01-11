La Lazio passa al Bentegodi con un autogol: il Verona resta sotto alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il posticipo delle ore 18 di questa domenica di Serie A. E i tifosi della Fiorentina, dopo il pari con il Milan e ancora scottati dalla traversa finale, ricevono finalmente buone notizie.

La Lazio passa al Bentegodi

Termina 0-1 il confronto tra Verona e Lazio. Una partita tutt'altro che bella e piena di colpi di scena, basti pensare che non si sono visti tiri in porta per tutto il primo tempo. I biancocelesti, comunque, riescono a trovare il gol decisivo, anzi, l'autogol: la conclusione di Lazzari viene deviata in modo decisivo da Nelsson, che inganna Montipò. Nel finale i gialloblù reclamano un rigore per contatto in area ai danni dello stesso Nelsson, non concesso da Guida. Finisce così, con il successo della Lazio dopo un mese senza vittorie. Il verdetto più importante è positivo: il Verona resta sotto alla Fiorentina, ultimo in coabitazione con il Pisa.

Verona ancora sotto alla Fiorentina

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 42, Milan 40, Roma 39, Napoli 38, Juventus 36, Como 34, Atalanta 31, Lazio 28, Bologna 27, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 21, Cagliari 19, Lecce 17, Genoa 16, Fiorentina 14, Verona 13, Pisa 13.