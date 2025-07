Con Esposito ancora a mezzo tra Fiorentina e Cagliari, una neopromossa ha chiesto informazioni su Beltran

Ormai lo hanno capito anche i muri, Sebastiano Esposito lascerà l'Inter. La seconda punta classe 2002 protagonista dell'ultimo Mondiale per Club dopo una stagione in prestito all'Empoli è alla ricerca di una squadra capace di garantirgli spazio con continuità in Serie A e in questo momento sono due le società del nostro massimo campionato che si sono mosse con maggiore interesse. Il Cagliari del nuovo allenatore Pisacane e la Fiorentina di Pioli, alla ricerca di un vice-Kean.

Porte girevoli

La valutazione che l'Inter fa del cartellino di Esposito è di 7-8 milioni di euro, ma l'impressione è che anche con una manciata di milioni in meno l'affare possa chiudersi anche perché Esposito sarà potenzialmente svincolato tra pochi mesi. 10 reti nell'ultima stagione, la seconda punta di Castellammare di Stabia è quindi in attesa di offerte ufficiali consapevole che, nel caso della Fiorentina, il suo eventuale arrivo è legato all'uscita dell'argentino Lucas Beltran.

Una neopromossa sulle tracce di Beltran

Quest'ultimo due anni dopo l'arrivo dal River Plate può lasciare il club di Commisso per un'offerta sui dieci milioni di euro circa. Una possibilità è il suo ritorno a casa, in Argentina. Un'altra potrebbe essere il Sassuolo - riporta TMW - che ha effettuato un primo sondaggio per capire qualcosa di più sui dettagli economici dell'affare. Beltran, nel biennio a Firenze, ha collezionato 91 presenze realizzato 16 reti.