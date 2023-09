L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato intervistato da DAZN dopo il pesante 4-0 subito contro l'Inter: “Fino al loro gol c'è stata una buona squadra, poi non abbiamo fatto più niente per mettere in difficoltà i nerazzurri. Ho cercato di dare fiducia a ragazzi che non erano al cento per cento. Archiviamo perché non siamo questi, abbiamo sbagliato qualcosa, io in primis. Avevamo l'obiettivo di superare i play off e fare punti in campionato. Oggi non ci riusciamo, ma sono convinto che non siamo questi”.

E poi: “Si deve archiviare questa sconfitta, perché, ripeto non è questa la Fiorentina per tanti motivi. Ne usciamo con 50 minuti fatti male e non va bene, perché quando siamo al cento per cento, facciamo vedere ben altro sul campo”.

Infine: "Ho già detto alla squadra che non mi sentiranno più dire che “abbiamo avuto pochi giorni per preparare una gara” perché abbiamo voluto la Conference, e sono convinto che questo ci farà crescere. In queste due settimane cercheremo di lavorare e migliorare quello che c'è da migliorare, perché quando incontri corazzate altrimenti fai fatica. Chi va forte e chi dimostra gioca, non è una questione di gerarchie, ma di momento e di stato di forma. Abbiamo preso un portiere che ci ha fatto vedere tante cose buone e cercheremo di farlo crescere".