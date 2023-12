Beltran: "Giocare dietro la punta mi piace. Felice per il gol e soprattutto per i tre punti, siamo un grande gruppo"

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, decisivo con il suo gol contro il Verona, ha parlato così dopo il triplice fischio: “Vittoria molto importante, non era una partita semplice. Dobbiamo migliorare in tante cose, ma sono felice per il mio gol e soprattutto per i tre punti. Giocare dietro la punta mi piace, perché sto maggiormente in contatto con la palla. Io mi metto sempre a disposizione del mister, l'importante è giocare e farmi trovare pronto”.

E poi alla domanda sulla Champions League ha risposto: “Ragioniamo partita dopo partita, lavoriamo in maniera tranquilla. Il nostro obiettivo è crescere, siamo un grande gruppo e abbiamo fiducia nelle nostre potenzialità”.