Filippo Colasanto, agente FIFA esperto di calcio sudamericano, è intervenuto a Radio Bruno per parlare degli argentini della Fiorentina: “Pradè non parla mai a caso, quindi credo che il suo ‘99%’ per Gonzalez sia una verità. Mentre il rinnovo di Martinez Quarta è importantissimo, un bel colpo per un difensore che gioca quasi da attaccante. Inoltre, credo che quest'estate molti calciatori saranno attratti dal nuovo allenatore viola, Palladino”.

La Fiorentina ha in casa il nuovo ‘10’ dell'Argentina?

“In Argentina tutti hanno ancora la testa a Maradona e Messi, motivo per cui è difficile per Gonzalez imporsi in Nazionale. Messi però fra due anni si ritirerà e Nico potrebbe diventare il prossimo ‘10’ dell'Albiceleste, anche perché altri attaccanti simili non ce ne sono in Argentina".

Nico come Leao

"Gonzalez è un Campione con la C maiuscola, ma non un fuoriclasse, è una specie di Leao perché incide solo quando tutto gira bene. Gli argentini non mollano mai, ma in una squadra non fortissima come la Fiorentina, non sempre riesce da solo a risollevare le cose”.

“Non credo che Nico possa giocare in un campionato fisico e veloce come quello inglese. Lo vedo più da Liga spagnola, potrebbe essere un ottimo esterno di squadre come il Siviglia, oppure in Francia, ma in Premier League non ce lo vedo proprio…”.