Sprazzi di Beltran. Un urlo strozzato in gola ma quel tocco di classe…che fa sognare

Il pallonetto stupendo col Cukaricki che è valso la doppietta a Lucas Beltran ha fatto drizzare le antenne ad addetti ai lavori e tifosi della Fiorentina, ma anche agli spettatori del calcio internazionale, più o meno disinteressati. L’ex River Plate ha ricominciato da dove era rimasto contro la Lazio, entrando in campo col piglio giusto all’Olimpico e andando vicino ad un’altra doppietta, purtroppo soltanto sfiorata e in parte (giustamente) negata.

Lancio lungo in verticale di Bonaventura, scatto alle spalle di Romagnoli, dribbling su Patric e finta di corpo ad eludere Provedel, prima di depositare in rete da posizione molto defilata, da grandissimo attaccante. Una rete eccezionale vanificata dal tocco di braccio del classe 2001 di Cordoba, che però non si è dato per vinto. Cross di Duncan dalla sinistra e Beltran sbuca sul secondo palo bruciando Marusic, colpo di testa che centra il palo facendo impazzire i sostenitori di parte viola.

Dopo un paio di mesi ecco i primi sprazzi di Beltran, che però già nella gara casalinga col Lecce aveva evidenziato capacità in fase di manovra e rifinitura eccellenti, pur senza pungere in zona gol. Un calciatore da aspettare e supportare ma che sta entrando di prepotenza nelle dinamiche del gioco gigliato, con la speranza di riuscire presto a incidere sempre più. Nelle gerarchie ancora tutt’altro che definite dell’attacco della Fiorentina il calciatore sudamericano si giocherà una maglia con Nzola in vista della sfida di domenica prossima contro la Juventus al Franchi.