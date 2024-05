"Firenze non è facile, ma Palladino è pronto e merita una panchina di prestigio come la Fiorentina. Promozione anche per Italiano"

Tra i candidati alla panchina della Fiorentina, c'è sicuramente anche Raffaele Palladino, attuale tecnico del Monza. A tal proposito è intervenuto l'ex calciatore Simone Braglia a Tuttomercatoweb.com: “Palladino rappresenta la new generation, lo vedo pronto. Firenze è un ambiente difficile, anche la squadra lo è, ma il tecnico merita sicuramente una panchina di prestigio come quella della Fiorentina”.

“Promozione per Italiano”

Su Italiano: “La Fiorentina era abituata a stare a metà classifica, lui l'ha riportata ad andare regolarmente nelle coppe. Ha fatto sentire il suo peso e non poco, con una rosa discreta. Per lui vedo una promozione. Napoli? No, Bologna”.