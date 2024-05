Sul tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto parlando della prossima finale e del percorso dell'allenatore in viola. Ecco le sue parole a Cronache di Spogliatoio: “Sei anni clamorosi, tra Trapani, La Spezia e Firenze. Sicuramente propone un gioco non noioso, a vederla dai tifosi della Fiorentina abbatte le coronarie. Ma la squadra non è certo costruita per vincere Scudetto o Champions League, la gente lo sa”.

“Anche se perdesse 7-0…”

E aggiunge: “Anche se la Fiorentina dovesse perdere la finale contro l'Olympiakos per 7-0, i tifosi dovrebbero comunque ringraziare Italiano. Ha raggiunto tre finali in due anni e l'ultimo trofeo viola è del 2001, quando c'era ancora la lira. In Grecia sarà dura dura, contro una squadra in casa, però qui si sta a discutere ‘eh ma quel gol preso da Leao’ quando la Fiorentina è alla seconda finale europea consecutiva”.

“Difficilissimo ripetere questo triennio”

Infine si rivolge ai tifosi della Fiorentina: “A voi chiedo, pensate che quando Italiano andrà via il club troverà qualcuno che faccia tornare la squadra in semifinale o finale di Coppa Italia? Magari prenderà qualche gollonzo in meno, ma non credo. Difficilissimo ripetere un triennio del genere”.