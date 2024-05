Trevisani: "Sono spaventato per Atene. Un allenatore che fa fuori Emery dalle Coppe fa paura"

Che Riccardo Trevisani sia “pazzo” per Vincenzo Italiano non lo scopriamo certo oggi. Ma stavolta il giornalista delle reti Mediaset si è superato.

La “pazzia” di Trevisani per Italiano

Trevisani si è infatti presentato nelle sue consuete dirette su Cronache di Spogliatoio con una maglietta celebrativa per l'allenatore della Fiorentina. Una foto del tecnico gigliato con sopra scritto "Telefonatemi quando… La Fiorentina arriva tre anni di seguito in semifinale di Coppa Italia. Due anni di seguito in una finale europea".

Verso Atene

Lo stesso Trevisani l'ha poi spiegata così: “Sono andato in un negozio in Porta Venezia e ho fatto stampare questa foto. Devo dire che nella scelta dell'immagine c'è stata una partecipazione straordinaria... Per Atene io sono molto spaventato perché davanti la Fiorentina si troverà un tecnico che ha fatto fuori uno più bravo nelle coppe. Una squadra che manda a casa Unai Emery in coppa mi fa molta paura”.

Infine, il fioretto di Trevisani: "Potrei quasi andare ad Atene con questa maglia".