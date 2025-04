I biglietti per Celje-Fiorentina non sono ancora finiti: il club sloveno apre un ulteriore spazio dello stadio ai tifosi. I dettagli

Era altissima la richiesta da Firenze, è stato dimostrato coi numeri: i tifosi della Fiorentina hanno risposto “presente” e hanno esaurito tutti i settori a loro destinati per Celje, per il quarto di finale d'andata di Conference League. Ma i tagliandi potrebbero non essere terminati, in uno stadio già dichiarato sold-out.

Ultimi 700 biglietti per Celje: le informazioni

Questo è ciò che scrive il club sloveno: “Nuova e ultima occasione per prendere i biglietti per la partita Celje-Fiorentina! Vista la minore richiesta degli spot di commento dei soci televisivi della competizione, che il club dovrebbe fornire in tribuna ovest, questo spazio è ora destinato ai tifosi. Ultimi 700 biglietti disponibili ora presso nk-celje.si”.