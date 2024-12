L'ex calciatore e team manager della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio, commentando varie dinamiche dell'attualità di casa viola, dal campo all'imminente mercato di riparazione.

"Nel primo tempo la Fiorentina è stata nettamente superiore mettendo paura al Bologna creando occasioni importanti con Cataldi e Gudmundsson, non ci si aspettava questo calo nella ripresa, che è stato drastico. L’uscita di Ndoye e l’ingresso di Ferguson hanno dato fastidio alla Fiorentina, e si è visto subito col palo colpito da Castro. Le posizioni di Odgaard e Dominguez hanno creato problemi alla Fiorentina, e Ferguson in mediana ha creato superiorità in mezzo al campo. La Fiorentina è andata un po’ in crisi, a centrocampo sarebbe servito un altro uomo nella ripresa".

‘Palladino dovrà trovare un’intuizione e sono fiducioso'

"Kean ha giocato un primo tempo straordinario, alla Fiorentina però manca l’equilibratore, che è Bove, che svolgeva un lavoro intelligente legando centrocampo e attacco. La Fiorentina ha faticato a contrastare il Bologna, che ha creato sempre di più trovando poi il gol vittoria. La squadra sembrava un po’ scarica, ma più sul piano mentale che fisico. Ora Palladino dovrà trovare l’assetto giusto, un’intuizione e sono fiducioso. Può essere Mandragora a portare equilibrio, ma allora uscirebbe Colpani, da cui ci aspettiamo ancora una crescita".

‘Il più simile a Bove sul mercato è Frendrup’

“Frendrup è il calciatore più simile a Bove, conosce la Serie A in modo ottimale,. Si sta ripetendo al Genoa dopo un'ottima annata, può dare caratteristiche diverse. Vero che piace a tante squadre, il costo è alto e non è facile. Folorunsho ha fatto benissimo al Verona anno scorso, conquistando anche la convocazione in Nazionale, ma ha caratteristiche diverse. È però un calciatore di Giuffredi e dopo le parole del procuratore su Biraghi e Parisi bisogna fare attenzione alle mosse. Matic? Ruolo ed età diverse rispetto agli altri due, può aiutare partendo dalla panchina, è un classe 1988 e non investirei su un profilo così, visto anche l’ingaggio”.