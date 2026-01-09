VIDEO - Stanciu sbaglia il rigore, Tomori gli esulta in faccia e viene ammonito. Salterà la Fiorentina. E Pavlovic non è da meno...

Polemiche nel post partita di Milan-Genoa, con il Grifone che ha avuto la clamorosa possibilità di espugnare San Siro all'ultimo minuto con un calcio di rigore. Stanciu sul dischetto, poi, ha sprecato tutto calciando alto.

Gesti antisportivi

In un video pubblicato sui social, si vede Pavlovic, difensore rossonero, intento a rovinare l'erba nei pressi del dischetto, nel tentativo di creare zolle e far sbagliare il giocatore del Genoa. Poco dopo la clip continua e si vede Tomori, appena sbagliato il rigore, correre verso Stanciu per esultagli in faccia. Episodi di grande antisportività.

Dimarco: insulti, processo pubblico e scuse il giorno dopo per un’esultanza dopo il rigore sbagliato da Henry in Inter-Verona.



Allego Pavlovic e Tomori: pic.twitter.com/aPMIFWB8X3 — Alessandro (@90ordnasselA) January 9, 2026

Tomori out

Proprio dopo l'esultanza in faccia al calciatore del Genoa, il difensore del Milan è stato sanzionato con un cartellino giallo pesante che gli costerà la squalifica in vista della partita contro la Fiorentina visto che era tra i diffidati.