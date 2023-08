De Santis: "Beltran di primissimo livello, cresciuto con Alvarez: un plauso alla Fiorentina. Nzola? Potrebbero giocare anche insieme"

Lorenzo De Santis, esperto di calcio sudamericano, ha commentato per Radio Sportiva il nuovo colpo della Fiorentina dal River Plate e non solo:

“Beltran attaccante di primissimo livello, cresciuto al fianco di Julian Alvarez. Ha avuto una crescita esponenziale soprattutto dopo il prestito al Colòn e ha fatto molto bene anche in Copa Libertadores. Un grande plauso alla Fiorentina per aver pescato un centravanti molto interessante e appetibile”.

Poi ha aggiunto: “Nzola e Beltran hanno caratteristiche diverse, potrebbero anche giocare insieme. Da capire come verranno inseriti nel 4-3-3 di Italiano, che non ha messo quasi mai due attaccanti insieme. Il problema del gol per la Fiorentina è noto, quindi credo che adesso la Viola si trovi appena a ridosso delle squadre che hanno centrato le coppe nella scorsa stagione”.