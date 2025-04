Alla vigilia della semifinale d'andata di Conference League contro la Fiorentina, ha parlato il centrocampista del Real Betis Isco: “Non ho dato nessun tipo di consiglio ai miei compagni, credo che tutti loro siano perfettamente capaci di affrontare partite così importanti. Stiamo lavorando per rimanere ad alti livelli in campionato e ovviamente anche in Conference, ci sono stati dei momenti difficili ma li abbiamo sempre superati. Il primo passo per andare in finale è crederci e noi ci crediamo, faremo di tutto per concludere la stagione nel miglior modo possibile”.

Poi ha aggiunto: “Ho avuto la fortuna di giocare partite importanti nella mia carriera, ma fa parte del passato e non ha nulla a che vedere con la partita di domani. Sarà una delle gare più importanti della mia carriera, spero di aiutare la squadra a ottenere un ottimo risultato che possa rendere felici i nostri tifosi”.

Sulla sua esperienza al Betis: “Sto bene, mi sento davvero felice sia in campo sia fuori. Ho vissuto periodi difficili, ma questo fa parte della vita e di fronte alle difficoltà bisogna sapersi rialzare. Mai arrendersi, questo è il messaggio che voglio trasmettere ai tifosi e soprattutto ai bambini”.

Sulla squadra: “Ci sono tanti calciatori di grande esperienze, me compreso, uniti a tanti giovani volenterosi di dimostrare le loro qualità. La cosa importante in questi casi è restare uniti, credere in ciò che facciamo e secondo me siamo sulla buona strada. Tutti noi abbiamo grande motivazione di vincere la Conference. Quando ho firmato sapevo che il Betis aveva progetti importanti, sono orgoglioso di essere il capitano di questo club. Io sono qui per vincere".

Sulla sua carriera: “Sono stato in varie squadre importanti, da calciatore nel Malaga e a Valencia, mi sono formato al Real Madrid, sono poi passato dal Siviglia e adesso sto vivendo la mia seconda gioventù nel Betis. Se fossi venuto qualche anno prima forse mi sarei goduto di più questa piazza incredibile, spero di rimanere ancora a lungo per vincere qualcosa di importante e crescere insieme”.

Sulla Fiorentina: “Abbiamo visto dei video, hanno calciatori che sanno giocare molto bene. Sarà una sfida equilibrata, dovremo evitare di commettere anche il minimo errore”.