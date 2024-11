Primo gol stagionale per Lucchesi in Serie B: dà il via alla rimonta della Reggiana, chiusa da un ex viola

Ha trovato il suo primo gol stagionale Lorenzo Lucchesi, centrale di difesa classe 2003, di proprietà della Fiorentina ma in prestito alla Reggiana. La partita contro il Bari è poi terminata 2-2: dopo il doppio vantaggio dei pugliesi, Lucchesi ha accorciato le distanze all'81simo, e Cedric Gondo (ex Primavera Fiorentina) ha completato la rimonta su rigore.

L'anno scorso due gol a Terni, quest'anno con la Reggiana

Per Lucchesi si tratta del secondo prestito consecutivo nel campionato cadetto: l'anno scorso ha collezionato 25 presenze con la Ternana, realizzando anche 2 gol. Il campionato delle fere è terminato con la retrocessione via playout, perdendo in finale proprio contro il Bari, contro cui oggi Lucchesi ha segnato: a suo modo, oggi si è chiuso un cerchio.