Un'altra casella da riempire: Il mercato della Fiorentina si fa più in salita

La cessione di Milenkovic al Nottingham Forest porta soldi freschi nelle casse della Fiorentina, ma aggiunge anche un'altra casella da riempire in una squadra in cui mancano già diversi giocatori.

Casella centrali

Dietro erano pochi quattro centrali (in una squadra che dovrebbe schierarsi a tre), figuriamoci tre. Valentini a questo punto andrebbe portato subito a Firenze e non a gennaio 2025 e va aggiunto anche un altro difensore di spessore.

Difficoltà a centrocampo

Delle difficoltà a centrocampo ormai scriviamo da tempo anche perché sono palesi, perché in questo momento Palladino può contare solo su Mandragora e Bianco. Magari può avanzare qualche esterno come Kayode, Biraghi o Parisi, ma al centro un paio di giocatori servono come il pane.

E anche in attacco…

Anche in attacco, nonostante le parole di circostanza di Ferrari spese qualche giorno fa, la situazione è tutt'altro che definita. I viola hanno cercato di mettere sotto contratto Zaniolo senza riuscirci e con Nzola praticamente ai margini della rosa, la squadra necessita di un altro centravanti da aggiungere a Kean. E tutto questo va messo a punto in un mese, ovvero la distanza che manca da qui fino all'esordio in campionato.