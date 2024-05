Tutto esaurito ad Atene ma anche a Firenze: tagliandi a ruba per rivivere Bergamo 96

Saranno circa 9000 i tifosi che seguiranno la Fiorentina ad Atene per la finale di Conference, con la speranza stavolta di tornare vittoriosi dalla capitale ellenica. Ma il grande esodo non ha certo frenato la corsa al biglietto anche per seguire in massa la gara a Firenze: per la visione ai maxi schermi del Franchi sono stati staccati 28.000 biglietti, con gli ultimi 1000 a disposizione. Anche qui sold out dietro l'angolo. Il tutto con la speranza di un epilogo analogo a quello di Bergamo 1996.