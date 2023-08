Attenzione Fiorentina: l'affare Vranckx non si è ancora sbloccato. E allora spunta una pretendente dalla Spagna

Sembrava un affare chiuso, eppure la Fiorentina non ha ancora in pugno il centrocampista belga Aster Vranckx. L'ex Milan, che gradisce il trasferimento in viola, è ‘bloccato’ dalle richieste del Wolsfburg, alzate da 7 a 12 milioni di euro. In questo momento, è una situazione in stand-by.

Vista la momentanea calma piatta tra la Fiorentina e i tedeschi, prova ad approfittarne un club spagnolo. Secondo quanto riportato dal portale iberico AS, il Celta Vigo tenta di inserirsi per Vranckx in questi ultimi giorni di mercato.