Il punto sul mercato: il Betis fa posto a Martinez Quarta. Affare Vranckx in stand-by, la calma piatta sul fronte Amrabat limita la Fiorentina

Il difensore Lucas Martinez Quarta si prepara a lasciare la Fiorentina. Il Betis Siviglia lo segue insistentemente da qualche settimana e sembra pronto all'affondo: i biancoverdi hanno liberato il posto all'argentino. Tutto fatto per la cessione di Luiz Felipe, che andrà all'Al-Ittihad per 22 milioni di euro più bonus. Ora, dopo una giornata di nuovi contatti tra Viola e iberici, serve l'accordo tra i club: le richieste della Fiorentina rimangono intorno ai 12 milioni.

In entrata, al contrario, non ci sono molte novità degne di nota, a tre giorni dalla chiusura del calciomercato. L'affare Aster Vranckx, dato per fatto fin da prima del match contro il Lecce, entra momentaneamente in stand-by a causa delle richieste del Wolfsburg. Dai 7 milioni di euro definiti in precedenza, i tedeschi hanno alzato il prezzo a ben 12 milioni. Da (ri)trovare l'intesa con la Fiorentina; nel mentre, il giocatore gradisce il ritorno in Serie A, stavolta in maglia viola.

Niente di nuovo anche sul fronte Amrabat: una calma piatta che mette i bastoni tra le ruote del club gigliato, in vista di possibili mosse a centrocampo e non solo. Il marocchino non si è allenato con il resto della squadra neanche oggi, in attesa del Manchester United da lui tanto desiderato. Intanto, però, i Red Devils non hanno ancora avanzato proposte ufficiali. Il tempo stringe e gli inglesi devono piazzare un'uscita a centrocampo (uno tra Van De Beek e McTominay) prima di pensare ad Amrabat.