Il punto sulla situazione di Sofyan Amrabat arriva dal giornalista di calciomercato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube si concentra da vicino sul giocatore della Fiorentina.

Ecco le parole di Romano: “È vero che per il Manchester United c'è sul tavolo anche l'opzione Pierre Hojbjerg, come potenziale opzione per gli ultimi giorni di mercato, ma gli Spurs vogliono tanti soldi e non sono intenzionati a far sconti. C'è però anche Amrabat, che aspetta ancora il Manchester United, bisogna vedere se il Manchester farà un'offerta e cosa accadrà con McTominay e e Van de Beek. È cruciale vendere un altro centrocampista dopo Fred, passato al Fenerbahce. A quel punto lo United può muoversi per un nuovo centrocampista, ma il marocchino ha deciso di continuare ad aspettare e non si è allenato con la Fiorentina nemmeno oggi. Il giocatore viola aspetterà il Manchester United fino alla fine”.