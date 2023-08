Due casi spinosi per la Fiorentina. C'è anche il prestito per togliersi dall'impaccio Amrabat, mentre per Jovic...

Due casi davvero spinosi per la Fiorentina. Sono quelli che riguardano Sofyan Amrabat e Luka Jovic, giocatori che sono ai margini del progetto tecnico di Italiano e che sarebbe un’impresa rimetterli al centro del villaggio dopo la chiusura del mercato. Questo è quello che scrive in proposito stamani La Nazione.

Sul nazionale marocchino la Fiorentina teme ormai di non ricevere più alcuna offerta. Rocco Commisso sta seguendo il tutto in prima persona ed alla fine per togliersi dall’impaccio potrebbe anche accettare di cedere Amrabat in prestito.

Discorso diverso per Jovic, che la Fiorentina ormai vuole cedere a titolo definitivo visto l’alto ingaggio e visto il fatto che a fine anno potrebbe anche liberarsi dal club viola.