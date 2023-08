Non si sblocca la situazione United-Amrabat: il Manchester aspetta soldi nelle proprie casse, frustrazione crescente nell'entourage del marocchino

Il The Telegraph fa il punto della situazione su quella che è la (non) trattativa tra Fiorentina e Manchester United per Sofyan Amrabat. Secondo quanto riporta il tabloid inglese, in casa Red Devils sono andati in scena colloqui per capire la fattibilità dell'operazione, senza però giungere alla formulazione di una vera e propria offerta da presentare alla Fiorentina.

Un comportamento, questo, che fa capire come lo United stia aspettando i soldi delle possibili prossime cessioni prima dell'affondo per il marocchino, che è ancora l'obiettivo numero uno per il centrocampo. Un attesa che sta facendo innervosire anche l'entourage del giocatore, che si dice essere frustrata dalla situazione creatasi.