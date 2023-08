Cecchi: "Con Amrabat in campo, ieri non saremmo andati in difficoltà. Christensen? Se il secondo gol lo avesse preso Terracciano..."

Il giornalista Stefano Cecchi ha commentato a Radio Bruno Toscana il pareggio della Fiorentina contro il Lecce: “Errori individuali, ecco il motivo della rimonta subita ieri. Con Amrabat in campo non saresti andato così in difficoltà, senza contare che alcuni giocatori del Lecce come Strefezza e Almqvist a Firenze sarebbero titolari a mani basse. Mi sembra evidente che manchi qualcosa in questa rosa, in difesa così come in attacco dove a parte Nico Gonzalez non hai un esterno che sappia determinare. Sottil, ad esempio, è un'eterna attesa che non arriva mai”.

E poi ha aggiunto: “Non credo che Christensen abbia particolari responsabilità sul secondo gol, ma ho come l'impressione che se l'avesse subito Terracciano gli avremmo addossato delle colpe. Conference League? L'anno scorso temevamo il Twente e con quell'atteggiamento abbiamo passato il turno. Qualcuno forse ha sottovalutato il Rapid Vienna”.