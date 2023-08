Arriva la conferma: anche Fiorentina-Rapid Vienna verrà trasmessa in chiaro

Una buona notizia per i tifosi della Fiorentina, che era nell'aria e adesso è stata confermata a tutti gli effetti. La partita di giovedì contro il Rapid Vienna andrà in onda in chiaro su TV8, esattamente come successo per la gara di andata in terra austriaca.

Il ritorno dei playoff di Conference League verrà dunque trasmesso dall'emittente in chiaro, e contemporaneamente anche su Sky Sport. Calcio d'inizio alle ore 20, si attende un Franchi affollato di tifosi ma coloro che non potranno essere presenti allo stadio potranno facilmente assistere al match in tv.