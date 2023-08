Vigiani: "Normale avere un calo di rendimento a inizio stagione, ma la Fiorentina ha tutte le carte in regola per passare il turno giovedì"

Luca Vigiani, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha commentato così l'avvio di stagione della squadra viola: “Siamo ancora all'inizio, un rendimento alternato ci può stare. Gli impegni ravvicinati, in questo periodo, influiscono ancora di più sulle energie. Credo però che la Fiorentina abbia dimostrato di avere un'identità importante. Partita di giovedì? Con tre partite sulle gambe la condizione dei viola sarà migliore. Mi aspetto una squadra aggressiva, come al solito ma ancora di più considerando che c'è da ribaltare il risultato. La Fiorentina ha tutte le qualità per poterlo fare".

E poi sul figlio Lorenzo, attualmente nella Primavera della Fiorentina: “Sta facendo il suo percorso, cercando ogni giorno di crescere. Poi vedremo quale sarà il suo futuro, ma a quell'età la cosa importante è soltanto migliorare e impegnarsi al massimo. Ha fatto diversi ruoli, questo sicuramente lo aiuterà”.