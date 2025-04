Il nome di David De Gea è uno dei più chiacchierati in questi giorni di casa Fiorentina. Il portiere spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno, ma la società viola ha un'opzione per il rinnovo automatico del contratto per un'ulteriore stagione. L'intenzione del club viola è ovviamente quella di trattenere l'ex United prolungando l'accordo, ma la Fiorentina non ha intenzione di fare le cose in modo unilaterale.

Anche per questo motivo, come riporta tuttomercatoweb.com, nelle prossime settimane è previsto un summit fra l'entourage del giocatore e la dirigenza gigliata nel quale si discuterà di tutte le tematiche in gioco. Dagli obiettivi, alla volontà delle parti, posizioni di classifica e quanto inciderà il piazzamento finale della squadra. Si parlerà anche delle possibili offerte che arriveranno ma anche della possibilità di rinnovare per più anni rispetto all'opzione annuale.