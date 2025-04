Ma intanto spunta un nuovo e più importante scenario per blindare De Gea

David De Gea un altro anno alla Fiorentina? Al club viola questo potrebbe non bastare.

Due anni ancora

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola stamani, viene proposto uno scenario ancora più importante riguardante il portierone spagnolo. Pradè e Goretti, secondo il quotidiano sportivo, starebbero pensando di proporre a De Gea un rinnovo più sostanzioso così da allungare l'accordo per almeno due anni. Quindi fino al 2027.

Il concetto è che la Fiorentina è già convinta di voler blindare l'ex Atletico Madrid, che ha contribuito in maniera attiva a conquistare tanti successi nell'arco della stagione propiziandoli attraverso le sue prodezze, la sua grande esperienza e le sue grandi doti tecniche.

De Gea deve sciogliere le riserve

De Gea è felice dell'avventura intrapresa a Firenze dove ha trovato una piazza entusiasta e contenta di averlo in squadra, ma ancora non ha sciolto le riserve in questo senso.