Ujfalusi: "Quando è in possesso di palla la Fiorentina è la miglior squadra della Serie A. Il mio a Firenze un periodo da sogno"

"Un periodo da sogno". L'ex difensore della Fiorentina, Thomas Ujfalusi, ogni volta che parla della sua esperienza calcistica a Firenze lo fa in termini molto positivi.

"Il punto debole della squadra viola è la difesa, soprattutto al centro - spiega l'ex calciatore - ma quando sono In possesso di palla sono tra i migliori della Serie A, anzi sono i migliori".

E poi: "La squadra non ha un classico centravanti su cui poter contare, ma sarà un avversarido difficile da affrontare per il Viktoria, perché la Fiorentina è una buona squadra".

Infine: "I viola sono stati finalisti della Conference League dello scorso anno E quest'anno vorranno vincere il trofeo. Soprattutto perché la strada verso la partecipazione in Europa l'anno prossimo, non passa attraverso il campionato. C'è il rischio che i gigliati sottovalutino gli avversari? Può succedere, ma non ci conterei troppo".