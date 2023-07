Sutalo apre alla proposta della Fiorentina ma la Dinamo Zagabria non fa sconti: servirà un corposo rilancio alla dirigenza viola. I dettagli

Dopo che la Dinamo Zagabria ha rifiutato l'offerta viola di 12 milioni, la Fiorentina è pronta a migliorare la propria proposta. Il club viola segue il difensore croato da 3 anni e nelle ultime ore è arrivata anche l'apertura da parte del classe 2000, nonostante le offerte e i sondaggi di top club anche di Premier League.



Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky, nelle prossime ore è atteso un nuovo rilancio da parte della Fiorentina, pronta ad aggiungere anche dei bonus per cercare di convincere la il club croato ad accettare. Si attendono sviluppi nelle prossime ore sul fronte difensore centrale, per il quale servirà uno sforzo importante a livello economico.