Il portiere della Fiorentina, Tommaso Martinelli, ha parlato con il canale ufficialie viola al termine dell'allenamento della mattina, dicendo: “Abbiamo spinto tanto, però il ritiro sta andando bene, ci stiamo allenando forte e dobbiamo continuare così”.

“Una città dietro di noi, il massimo”

E poi: “Ogni giorno vedere tantissimi tifosi è un onore, la città sta dietro a noi, ci tifa ed è il massimo: ci fa andare più forte. Per me giocare con questa maglia addosso mi riempie di orgoglio, è sempre stato il mio sogno. Ogni volta che succede sono felicissimo. Quando il mister mi chiederà di giocare sarò sempre pronto e risponderò sempre 'presente'”.

“Bellissimo giocare nella squadra della mia città”

Ora Martinelli deve consolidarsi in prima squadra: “Cerco di dare il massimo in ogni allenamento, l'anno scorso mi è servito tantissimo a livello calcistico e umano. E' veramente bellissimo essere il secondo della squadra della mia città e per la quale faccio il tifo”.