Corriere dello Sport-Stadio: Gudmundsson batte Kean

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Gud batte Kean”. E ancora: “Segna ogni 133 minuti e spesso contro le big Moise fa centro il 135'”.

Pagina 18

Spazio per: “Il talismano Gud va più veloce anche di Kean”. E inoltre: “L’islandese segna solo gol pesanti Arrivato in prestito dal Genoa, ora potrebbe restare a Firenze Riscatto da oltre 20 milioni: salta l’obbligo, c’è solo il diritto”. In taglio basso: “Moise vuole cantarle anche alla Dea”.

Pagina 19

Qui leggiamo: “Sfumature di Viola la svolta è il 3-5-2”. Sottotitolo: “Con il ritorno al sistema di gioco provato a inizio stagione, Palladino trova certezze per la volata finale”.