Dia dice addio alla Salernitana? Intanto l'ex obiettivo della Fiorentina si infortuna seriamente e starà out più di un mese

Non arrivano buone notizie per la Salernitana di Filippo Inzaghi, che sta rincorrendo la salvezza dopo un inizio di stagione da dimenticare. Dall'infermeria non arrivano news confortanti, visto che gli esami fatti a Boulaye Dia, attaccante seguito anche dalla Fiorentina, hanno evidenziato una lesione muscolare.

Questo il comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che in data odierna Boulaye Dia si è sottoposto a indagini diagnostiche che hanno evidenziato una lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro. L’atleta ne avrà per almeno quattro/cinque settimane ed ha già iniziato il protocollo riabilitativo”.

Sul senegalese aleggiavano anche voci di mercato, ma l'infortunio che lo terrà fuori per 5 settimane potrebbe condizionare il suo futuro.