Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, commentando due argomenti attualissimi di casa Fiorentina: l'arrivo di Dzeko e il futuro di Kean.

‘Non si arriva a 39 anni come Dzeko senza principi giusti e precisi’

“Dzeko può dare tantissimo sul piano caratteriale e del carisma. Significa mettere un campione con una testa straordinaria nello spogliatoio. A 39 anni non dici ancora la tua se non hai dei principi giusti e precisi. Diventa una forma di ispirazione per gli altri, un valore aggiunto nello spogliatoio. Ribery era una cosa diversa, un personaggio estroso, di qualità tecniche straordinarie, ma con altre caratteristiche. Dzeko farà crescere i giovani. Sul lato tecnico, se Dzeko dovesse sostituire Kean allora storco il naso e credo che non sarà così, ma il bosniaco sarà un valore in più in campo. Immagino che potrà dare un contributo importante nelle occasioni che avrà durante la stagione”.

‘La decisione di Kean va attesa con grande serenità, perchè…’

"Kean? Penso che al momento neanche il calciatore saprebbe rispondere sul futuro. Se fosse voluto rimanere a Firenze lo avrebbe già detto chiaramente, ora sta valutando tutti gli aspetti per la sua carriera, arrivato a 25 anni dopo una stagione straordinaria. Un anno così sarà ripetibile? Può ancora crescere? Dobbiamo attendere la sua decisione con grande serenità. La Fiorentina si è intanto cautelata prendendo un attaccante subito pronto, sa che c’è almeno un 50% di possibilità che Kean parta. Escluderei l’Arabia, per tante ragioni, non credo sarebbe la scelta adatta per lui in questo momento. Se Kean parte però, con 52 milioni in saccoccia ed un allenatore di prima fascia come Pioli, che è più bravo di Palladino, bisogna perciò essere in grado di reinvestire bene i soldi e supplire alla partenza costruendo una squadra complessivamente più competitiva".