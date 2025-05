Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato di alcuni singoli durante la conferenza di fine stagione, a partire da Kean: “Ci siamo incontrati con Kean a Cagliari. Qui sta benissimo, gli abbiamo dato tanto. Il discorso della clausola non pensava nessuno potesse essere così bassa. Noi gli abbiamo detto che lo vogliamo tenere, speriamo che tenga conto anche di quello che noi abbiamo dato a lui, oltre a quello che lui ha dato a noi. La decisione adesso è la sua e noi possiamo solo aspettare. Ce l’abbiamo messa tutta per fare le cose al meglio. Il suo atteggiamento? Penso domenica abbia dimostrato quanta voglia abbia. È un ragazzo speciale. Un difetto? È un po’ dormiglione, ma magari averli tutti così”.

E su De Gea: “Ripartiamo con lui dal discorso di Moise. Ci siamo dati tanto entrambi. Abbiamo l'opzione per il rinnovo di un anno che scade il 30 maggio, ma lo vorremmo rinnovare per tre anni. Siamo fiduciosi di poter trovare una soluzione. Se non arriviamo a un accordo entro il 30 maggio attiveremo la clausola e poi vedremo. Sono casi diversi”.