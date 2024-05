Stagione finita, mercato iniziato: la Fiorentina punta un attaccante di Lega Pro. Concorrenza folta dalla Serie A

La Fiorentina, dopo la cocente delusione della Conference League, prova a pensare al futuro. E stando al Resto del Carlino, la dirigenza gigliata sta programmando una trattativa per portare a Firenze un giovane attaccante che è promosso in Serie B con la maglia del Cesena.

La Fiorentina lo visiona da tempo

Parliamo di Cristian Shpendi, attaccante italo-albanese, con 20 gol messi a segno in campionato, il pezzo pregiato del Cesena sul mercato. Per lui potrebbe essere arrivato il momento di fare il doppio salto di categoria. Da tempo lo visiona la Fiorentina, scrive il Resto del Carlino, ma lo seguono e hanno già chiesto informazioni pure Napoli, Monza e Torino.

Alla fine dovrebbe spuntarla la Viola

“Ci aveva visto giusto mister Toscano quando disse che vedeva la porta più del fratello Stiven. Cristian Shpendi è riuscito anche a superare il fatto che il padre contro l’Olbia, in casa, a fine gara, sia entrato in campo e abbia cercato di aggredire il portiere che in uno scontro di gioco lo aveva ferito. La massima serie la merita davvero tutta. Alla fin fine tra Napoli, Monza e Fiorentina dovrebbe spuntarla il club viola che con il Cesena ha ottimi rapporti”, conclude il quotidiano emiliano.