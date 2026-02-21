A proposito di italiani e di Made in Italy, la conferma della linea strategica voluta da sempre dalla Fiorentina, la dà anche il DG Alessandro Ferrari che ha scritto un suo commento in merito sul Corriere dello Sport-Stadio.

“Orgogliosi di poter rappresentare l'italianità”

“Come Società siamo davvero orgogliosi di poter rappresentare in maniera così forte l’italianità. Crediamo che lo spirito di appartenenza sia fondamentale in una squadra ed è quello che la Famiglia Commisso, il Presidente Rocco in prima persona insieme a sua moglie Catherine, ha sempre voluto, con suo figlio Giuseppe che sta portando avanti questi valori”.

“Questo è il motivo per cui è nato il Viola Park”

La proprietà voleva inoltre "una squadra che si riconoscesse in una Città e che avesse un forte legame con l’Italia, anche per questo è nato il Rocco B. Commisso Viola Park, per permettere a tanti ragazzi di crescere con uno scopo comune ed un legame che li unisse".