Prosegue la conferenza stampa dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, con sguardo al match di domani: “Partita un po' diversa dalle altre, andando subito ai rigori. Va giocata con moltissima attenzione e praticità, il pericolo singolo può farti perdere l'intera gara. Ci sono situazioni ormai consolidate, però domani sarà importante cercare di non regalare la gestione del pallone all'avversario. Può capitare che il Napoli ci costringa a difenderci, per un po', ma sappiamo come comportarci nel caso. Si giocherà tutto sul concedere il meno possibile, a quel punto si può gestire la partita in un certo modo. Evitando di essere presi a pallonate”.

Sul mercato: “Non ho tanta intenzione di parlarne, tutto bisogna fare tranne non pensare a questo trofeo. Per i giorni qui a Riyad, voglio pensare solo ai ragazzi che ho a disposizione e a motivarli. Il resto verrà poi”.