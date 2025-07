Sedotto e abbandonato da Spalletti, Fagioli a lavoro da giorni per convincere Gattuso (e Pioli). La Fiorentina vuole subito il vero Fazzini

La stagione 2025/26 di Nicolò Fagioli è iniziata in anticipo rispetto ai compagni: ottimi segnali e gran voglia da parte del centrocampista di immergersi subito nella sua prima, intera, stagione da calciatore della Fiorentina. Nella sua testa c'è l'obiettivo di affermarsi a Firenze da protagonista per ritrovare anche la Nazionale: un anno fa Spalletti se l'era portato addirittura all'Europeo nonostante la squalifica appena finita, per poi non convocarlo più. Nel nuovo corso Gattuso, Fagioli punta ad esserci e lo spazio che troverà in maglia viola può aiutarlo.

La Fiorentina però pretende tanto anche da altri due “nuovi”, scrive La Gazzetta dello Sport: uno reale e l'altro per modo di dire. Sia per Gudmundsson che per Fazzini la società viola ha sborsato cifre importanti nel mese scorso: sull'ex empolese l'aspettativa è alta, sulla scorta dell'ultimo mese di campionato, dove il classe 2003 ha segnato 4 reti e quasi trascinato l'Empoli alla salvezza. Saranno loro i piedi buoni principali a disposizione di Pioli.