Italiano: "Gonzalez ha pagato gli otto giorni fatti a parte. Credo che si sia stirato e di averlo a disposizione presto"

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato con Sky nel dopopartita delle condizioni di Nicolas Gonzalez, che si è infortunato durante il match contro il Ferencvaros.

“Nico ha pagato gli otto giorni fatti a parte”

“Ha pagato gli otto giorni fatti a parte - ha detto Italiano - in quel periodo non ha potuto spingere e questo è il rischio. Lo avevamo tutelato a Roma, facendogli fare venti minuti, oggi si sentiva bene e giustamente l'abbiamo messo in campo”.

Stiramento?

E poi ha aggiunto: “Credo che si sia stirato e che non sia nulla di grave per averlo il prima possibile a disposizione”.

Il report

Intanto la società ha emesso un report sull'infortunio del calciatore dove si parla di "problematica muscolare a carico dei flessori della coscia destra, la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni".