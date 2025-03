Giuseppe Rossi: "La Fiorentina deve solo ritrovare la strada giusta, poi i risultati arriveranno. Gudmundsson? Ora può essere decisivo"

Giuseppe Rossi, ex attaccante viola a Firenze, ha parlato a Rtv38, in avvicinamento alla sua partita d'addio al calcio, anche della Fiorentina di Palladino, in un momento no:

“Ci saranno tanti ex viola alla mia partita di addio come Batistuta. E' stato bello parlare con Batigol e avere la sua disponibilità, sarà bello giocare con lui. Sarò molto emozionato nel vestire di nuovo la maglia della Fiorentina”.

"Ho passato momenti indimenticabili a Firenze. Tre anni intensi, ricordi stupendi, tornare a tirare due calci al pallone al Franchi sarà la cosa più bella", ha concluso sulla parte della sua partita di addio.

Poi è stato interrogato sull'attualità: “La Fiorentina deve ritrovare la strada giusta. Durante l'anno esistono anche dei momenti negativi ed è lì che si vede la personalità della squadra. I giocatori devono cercare qualcosa di profondo, ora serve trovare obiettivi condivisi. Ci vogliono delle piccole vittorie per arrivare al risultato finale, non serve pensare alla qualificazione in Europa in questo momento".

Infine su Gudmundsson: "Lui ha i colpi e va messo nella condizione giusta per esprimersi, in questi ultimi mesi di campionato potrebbe essere decisivo”.