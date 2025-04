Ottime notizie dal Viola Park: non preoccupa la botta al ginocchio di Gosens, che ci sarà contro il Milan. E ci sono novità anche su Colpani

Robin Gosens è stato costretto a saltare la gara di campionato contro l'Atalanta per una botta al ginocchio rimediata durante l'allenamento di rifinitura. Il dolore però non preoccupa e dal Viola Park filtra ottimismo sulle sue condizioni. Come riporta Radio Bruno, il tedesco recupererà per la gara contro il Milan e sarà regolarmente a disposizione della Fiorentina per la prossima partita.

Andrea Colpani lavora ancora a parte, ma l'ex Monza potrebbe tornare a correre sul campo già questa settimana per provare a puntare alla convocazione in Conference League per la trasferta in Slovenia contro il Celje.