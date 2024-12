Boateng racconta un retroscena del suo trasferimento alla Fiorentina: "Quando dissi a De Zerbi che volevo Firenze si arrabbio molto"

Nelle ultime ore l'ex attaccate di Fiorentina e Milan Kevin Prince Boateng, mentre si raccontava al podcast OfftopicFooty, ha svelato un retroscena del suo passaggio in viola dal Sassuolo. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Ci trovavamo in montagna per il ritiro di inizio stagione, ed un giorno presi da una parte mister De Zerbi perche avevo bisogno di parlargli. Molto probabilmente lui stesso si aspettava una conversazione del genere, e quando ci incontrammo gli dissi che avrei voluto lasciare Sassuolo. Lui mi chiese il perche della mia scelta e, non appena gli dissi che il club neroverde avesse poca passione per un giocatore come me, lui impazzì”.

“Nessuno di allenerà come ti ho allenato io”

Ha poi continuato: “Mi rispose: ‘Te la do io la passione, di cosa altro hai bosogno? Vengo a casa tua tutti i giorni se hai bisogno di passione. Ma dove vuoi andare? Nessuno ti allenerà come ti allena io, devi rimanere qui’. Io gli risposi che avrei voluto alla Fiorentina e lui si arrabbiò molto".

“Vedrai come sarai costretto a rincorrerci”

Ha poi concluso: “MI caccio dal suo ufficio dicendomi: 'Ah la Fiorentina? Bene vai pure, vedrai quando verremo a giocare a Firenze come non ti faremo veder palla e tu sarai costretto a rincorrerci”.