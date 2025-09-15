Corriere Fiorentino: Un cantiere per Pioli

Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina continua ad analizzare la partita fra la Fiorentina e il Napoli che ha visto i viola uscire sconfitti per 3-1.

Prima pagina

In copertina il Corriere intitola a tutta pagina: “Cambio di passo”, e poi nel sottotitolo “Due pareggi e una sconfitta sono un bottino povero per i viola. Pioli resta sulla difesa a tre, ma punta il dito su gol subiti e palleggio”. DI spalla invece il consueto editoriale di Poesio: “La chiave giusta per osare di più”

Pagine interne

A pagina 2 il Corriere Fiorentino intitola a caratteri cubitali: “Un cantiere per Pioli”, continuando l'analisi nella pagina seguente scrivendo “La fantasia di Fazzini con la regia di Nicolussi. Due mosse per risalire”. A pagine 3 invece spazio al tema stadio, con un aggiornamento sullo stato dei lavori: “Crescono i pali della nuova Fiesole, poi arriveranno i primi gradoni”.