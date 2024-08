Le richieste economiche fatte da De Gea alla Fiorentina: Uno scenario che stuzzica dirigenza e tecnico

Il tempo stringe e sabato 17 agosto la Fiorentina farà il proprio esordio in campionato contro il Parma. E in quell'occasione chi ci sarà a difendere la porta dei viola?

Ebbene potrebbe esserci David De Gea, ex Manchester United rimasto fermo per un anno dopo la scadenza del suo contratto con i Red Devils.

Le richieste del giocatore

L'ipotesi di ripartire da Firenze piace al portiere spagnolo che però, per giocare in viola chiede due milioni di euro più uno legato ai bonus con opzione a proprio favore per la stagione 2025-2026, per andare a guadagnare tre milioni più uno di bonus. A riportare questa notizia stamani è il Corriere dello Sport-Stadio.

Palladino lo accoglierebbe a braccia aperte

Lo scenario stuzzica il club toscano e anche il tecnico Palladino che lo accoglierebbe molto volentieri al Viola Park. Riflessioni in corso su questa operazione.