Sono ore calde in casa Fiorentina per alcune trattative che potrebbero vedere a breve la propria fumata bianca. L'operazione più avanzata è quella con il Genoa per Albert Gudmundsson, con i viola che ieri hanno presentato ai rossoblù la seconda offerta ufficiale da 7 milioni più 18 per il riscatto obbligatorio. 25 milioni totali con il Grifone che può accettare o chiedere di alzare leggermente la posta in gioco. Risposta nelle prossime ore.

Per un attaccante che arriva ce n'è uno che se ne va. Sempre più lontano Nico Gonzalez, che ieri sera si è confrontato con la società viola per parlare del futuro, ormai lontano da Firenze. Atalanta e Juventus studiano la formula per convincere la Fiorentina, che chiede cash. Anche i bianconeri sembrano aver ceduto alle richieste viola dopo aver proposto varie contropartite.

Occhio anche al capitolo portiere, con David De Gea che sembra apprezzare moltissimo l'idea di una nuova avventura in viola. L'entourage del giocatore spagnolo starebbe rifiutando tutte le offerte per lui per lasciare aperta la porta solo alla Fiorentina. Palladino ha bocciato il rendimento di Terracciano e Christensen, che adesso potrebbero dire addio, così come Martinelli. Da capire anche chi potrebbe essere la seconda scelta tra i pali. Si tratta per il portiere svincolato ex Manchester United, ma si guarda anche alle alternative (Turati su tutti).

Capitolo centrocampista. Tutto tace. E ciò un po' preoccupa, vista la penuria in casa viola in quel ruolo. Nelle ultime ore si è complicata la pista che porta a Tessmann. Non perché sia successo qualcosa, anzi. Proprio perché non si è mosso nulla sul fronte del giocatore del Venezia, la Fiorentina ha lanciato l'ultimatum al suo entourage, con i soliti problemi legati alle commissioni. C'è già l'accordo totale con la società veneta.

Altre piccole operazioni in uscita: Ferrarini verso Pescara. In alternativa il club abruzzese chiederà Edoardo Pierozzi sempre alla Fiorentina.