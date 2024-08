Come riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, rimangono due le principali contendenti per Nico Gonzalez, attaccante argentino della Fiorentina in uscita dal club viola. Juventus e Atalanta rimangono molto vigili sull'avvicendarsi dei fatti intorno alla sua cessione, con le società che sarebbero pronte a presentare l'offerta cash che la Fiorentina vuole.

Fino ad ora, infatti, i bianconeri ci avevano provato con delle contropartite tecniche, trovando sempre il muro viola. Adesso, se la Juventus non dovesse arrivare a Koopmeiners dell'Atalanta, sarebbe pronta a formulare l'offerta solo cash per Nico Gonzalez. Ieri il giocatore ha incontrato la società ed ha fatto sapere la sua volontà di andarsene.