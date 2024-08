De Gea vuole solo la Fiorentina, rifiutate le altre offerte dal portiere ex Manchester United

La Fiorentina spinge per David De Gea. E' lui il grande nome per la porta viola per la prossima stagione, con l'estremo difensore ex Manchester United, attualmente svincolato, che sarebbe molto interessato dal trasferimento in riva all'Arno.

Come riporta Cronache di Spogliatoio, infatti, il portiere spagnolo starebbe rifiutando tutte le proposte che gli stanno arrivando in questi giorni per tenere aperta solo la porta della Fiorentina, grande preferita da lui stesso. La società può puntare sulla volontà del giocatore, adesso serve limare l'accordo con il suo entourage.