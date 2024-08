Prosegue la conferenza stampa di presentazione di Marin Pongracic, classe ‘97 croato nuovo difensore della Fiorentina dopo l’esperienza al Lecce.

“Tante cose non sono andate bene nella mia carriera, la maturità mi ha aiutato molto. A Lecce il primo anno sono stato infortunato, lo scorso ho giocato quasi tutte le partite; con gli anni si migliora, si ha più esperienza, per un difensore è importante. Voglio migliorare anche qui alla Fiorentina, sono sulla strada giusta. Il prezzo pagato per me non mi mette pressione, è una bella cosa, si vede che la Fiorentina mi voleva davvero. Mi dà fiducia questo, più che pressione. Non è importante quanto pagato per me, voglio sempre dare il mio massimo”.

“È la prima volta che gioco in una difesa a 3, a Lecce abbiamo giocato sempre a 4, con due centrali difensivi. È una cosa diversa, sono appena due settimane che lavoriamo e ancora non abbiamo parlato tantissimo, c'è molto da fare per capire cosa si può migliorare. Le differenze però ci sono, anche con la palla, aspettare di capire per la pressione, e non solo. Ci sono idee nuove che non ho mai sperimentato in carriera, ma ho flessibilità come giocatore, quindi vediamo”.

“La Fiorentina ha giocatori con grande qualità, lo scorso anno sapevamo che sarebbero state gare difficili. Nel primo tempo a Firenze avemmo problemi, poi riuscimmo a pareggiare, al ritorno giocammo bene. Io guardo soprattutto sempre i difensori, Milenkovic e Quarta, anche Ranieri, poi Gonzalez e Beltran hanno qualità. Sicuramente ci sono stati tanti cambi in squadra, le idee di Palladino sono diverse da Italiano, ma adesso siamo in ritiro, dovremo iniziare e poi capire a che livello siamo, è presto”.